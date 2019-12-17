Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı

Fatih'in Eminönü semtinde balık ekmek satışı yapan bir esnafın kira kontratının son bulması nedeniyle bulunduğu alanı tahliye etmesini öngören İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararına getirilen ihtiyati tedbir kararı, teminatsız olarak kaldırıldı.

İBB AVUKATI TEDBİR KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Eminönü'ndeki 3 No'lu balıkçı esnafının avukatı Berfin Gündüz ve davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın avukatı Gülşen Akın katıldı. Duruşmada, avukat Akın'ın, mahkemece daha önce verilen ihtiyati tedbir kararına itiraz ettiği hatırlatıldı. Avukat Berfin Gündüz, ihtiyati tedbir kararının devamını istedi.

Tedbir kararının kaldırılmasını isteyen davalı avukatı Gülşen Akın ise mahkemeye sundukları bilgi ve belgeler sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğini belirterek, tedbir kararının teminatsız kaldırılmasına, aksi halde belirlenecek bir teminat yatırılmasına karar verilmesini istedi.

1 VE 3 NO'LU TEKNELER TAHLİYE EDİLECEK

Kararını açıklayan mahkeme, davalı avukatının itirazını kabul ederek, ihtiyati tedbir kararının teminatsız kaldırılmasına ve davacı avukatının yatırdığı teminat bedelinin iadesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından 1 ve 3 No'lu balıkçı teknelerinin tahliye edilme işlemlerine başlanabileceği öğrenilirken, 2 No'lu balıkçı teknesinin dava sürecinin devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık ekmek satışı yapan teknelerine, kira kontratlarının sona ermesi üzerine, bulundukları alanı tahliye etmelerini bildirmişti. Bunun üzerine bir esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 Kasım'da, belediyenin talep ettiği işlemin, konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirterek, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Aynı mahkeme 5 Kasım'da verdiği kararda, davayı usulen reddederken, yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Mahkeme bu kararında, "Davalı idarece söz konusu taşınmazın tahliyesi, aksi halde kanun uyarınca tahliye edileceğinin bildirilmesine ilişkin ön bildirim niteliğindeki işlemi (belediye bildirimi), idari davaya konu edilebilir kesin ve yürütülebilir nitelikte değildir. Davanın reddi gerekmektedir" ifadesini kullanmıştı.

İdare mahkemesinin bu kararı üzerine Eminönü'nde balıkçılık yapan esnaf, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, kira sözleşmesinden doğan haklarına ilişkin tahliyenin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması talebinde bulunmuştu. Bu talebi değerlendiren mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vermişti.