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EMİNÖNÜ'NDEKİ YANKESİCİLER KAMERADA

EMİNÖNÜ'NDEKİ YANKESİCİLER KAMERADA Haber Ali Ablay İstanbul DHAEminönü'nde 15 Mart tarihinde Ayla A. isimli kadının sırt çantasından cüzdanını çalan yabancı uyruklu iki kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

09.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:30
EMİNÖNÜ'NDEKİ YANKESİCİLER KAMERADA

EMİNÖNÜ'NDEKİ YANKESİCİLER KAMERADA

Haber Ali Ablay İstanbul DHA

Eminönü 'nde 15 Mart tarihinde Ayla A. isimli kadının sırt çantasından cüzdanını çalan yabancı uyruklu iki kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart tarihinde Fatih Hobyar Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde yabancı uyruklu iki kadını takibe aldı. Kadınların birbirlerin sırt çantalı vatandaşları göstermesi üzerine takibini sürdüren ekipler, Karaköy'de tramvaya binen iki kadını Sultanahmet'te tramvaydan indikleri sırada yakaladı. Gözaltına alınan Bosna Hersek vatandaşları Elvisa O. (32) ve Elvira R.'nin (31), 15 Mart tarihinde Eminönü'nde bir işyerinin önünde bekleyen Ayla A.'nın sırt çantasından cüzdanını çalan kişiler olduğu belirlendi.  Aynı suçtan bir kayıtları daha bulunan şüpheliler polis tarafınan, 'Açıktan hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de haklarında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Eminönü, Güncel
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