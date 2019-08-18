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EMİNÖNÜ'NDEN SELİN ARDINDA SON DURUM 1
18.08.2019 10:20
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Kaynak: DHA
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi
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DHA DIŞ- Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda
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