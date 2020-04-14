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İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu

İstanbul Eminönü'nde sahilde erkek cansız bedeni gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Denizden çıkarılan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

14.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:40

Saat 07: 00 sıralarında Eminönü 'nde iskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti.

CANSIZ BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cansız bedeni Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

İstanbul Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Eminönü, Polis, 3. Sayfa
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