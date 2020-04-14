İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu

Saat 07: 00 sıralarında Eminönü 'nde iskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti.

CANSIZ BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cansız bedeni Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.