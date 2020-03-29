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EMİNÖNÜ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Vatandaşların koronavirüs endişesi nedeniyle, İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Eminönü sessizliğe büründü.

29.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:21
Vatandaşların koronavirüs endişesi nedeniyle, İstanbul 'un en kalabalık noktalarından biri olan Eminönü sessizliğe büründü.
İstanbullular bu hafta sonu koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrılarına uydu. İstanbul'un en kalabalık meydanları boş kaldı. Normalde iğne atsanız yere düşmeyecek Eminönü Meydanı, sokakları ve altgeçidi sessizliğe büründü. Olta balıkçılarının vazgeçilmez adresi Galata Köprüsü de balık tutma yasağı dolayısıyla boş kaldı.
NORMALDE ÇOK KALABALIK OLURDU
Daha önce burayı hiç bu kadar boş görmediğini ifade eden Adli Demir, 'Normalde çok kalabalık olur burası. Biz de normalde buraya gelmeyiz, geldik balık aldık eve gidiyoruz hemen. Çok dolaşmayacağız. Bu hastalıktan dolayı dikkat ediyoruz şeklinde konuştu.
HAVA ALMAZSAK DELİRECEĞİZ
45 yıldır İstanbul'da olduğunu ve Eminönü'nü ilk defa böyle gördüğünü söyleyen Hasan Erdemir, 'Duramıyoruz içeride, sıkıldık, hava alalım dedik. Aslında böyle de iyi yani bu kadar kalabalıktan bıkmışken meydanlar bize kaldı. Evde kalın uyarılarına uyamıyorum, bunalıyorum evde. Sağlık için yapmak zorundayız da yapamıyoruz işte. Hava almasak da delireceğiz, delirmek koronadan daha tehlikeli. Maske de takamıyorum, akışına bıraktık. Balık-ekmek yemeye geldik, normalde tıklım tıklım olur burası ama onlar da kapalı. Hayat bitmiş İstanbul'da dedi.
BOMBOŞ, KİMSE YOK
Bir başka vatandaş Hasan Taş ise, 'Bomboş, kimse yok. Herkes evinde. Talimatlara uyuyorlar demek ki, bu hastalık geçene kadar böyle olacak. Normalde burası dolu olurdu, iğne atsan yere düşmezdi. Şimdi kimse yok ifadelerini kullandı.
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EMİNÖNÜ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Eminönü Meydanı, İstanbul, Eminönü, Güncel

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EMİNÖNÜ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

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