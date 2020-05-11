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EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

(Havadan Görüntülerle) EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARIAli AKSOYERİSTANBUL, (DHA)İstanbul'da iki günlük sokağa kısıtlamasının ardından Eminönü ve Karaköy bölgesindeki trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı.

11.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:58
İSTANBUL -(Havadan Görüntülerle) EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da iki günlük sokağa kısıtlamasının ardından Eminönü ve Karaköy bölgesindeki trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı. Bölgedeki otoparklar araçlarla dolarlarken, bölgeden otomobilleriyle geçmeye çalışanlar ise dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Bölgedeki trafik hareketliliği havadan görüntülendi.
İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün hava sıcaklığınında mevsim normallerinin üzerine çıkması Eminönü bölgesinde insan ve araç trafiğinin artmasına neden oldu. Bölgede trafik yoğunluğu zaman zaman koranavirüs salgını öncesine yaklaştı. Unkapanı Köprüsü'nden Eminönü merkeze kadar yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu. Bu yol sürücüler tarafından dakikalarca süren bekleyeşin ardından geçilebildi. Yine aynı bölgede iskelelerinin karşısından, İstanbul Valiliği'ne dönüş yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.
Karaköy, Tersane caddesinde de durum çok farklı değildi. Bölgede bulunan dükkanların açılması nedeniyle caddede gün boyu insan ve araç trafiği oluştu. EMİNÖNÜ VE KARAKÖY’DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Karaköy, Eminönü, DHA, Güncel, Haber

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