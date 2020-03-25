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EMİNÖNÜ VE KARAKÖY MEYDANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

"Evde kal" çağrıların ardından İstanbul'un meydanlarında sessizlik sürüyor.

25.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:01

"Evde kal" çağrıların ardından İstanbul 'un meydanlarında sessizlik sürüyor. Birkaç hafta önce insan ve araç kalabalığının yaşandığı Eminönü ve Karaköy 'deki sakinlik havadan görüntülendi. Karaköy iskelesinin yanında onlarca balıkçının ise balık tutmaya devam ettiği görüldü.

Koranavirüs salgını öncesi büyük yoğunlukların yaşandığı, otoparklara bile sıra bekleyerek girilen Eminönü ve Karaköy'de sessizlik hakim. Bir süre önce kapatılan Mısır çarşısı ve çevresinde neredeyse hiç insan görülmezken, tarihi balıkçıların olduğu bölümde de bir kaç kişi dışında kimse yok. Her gün on binlerce araç ve yüz binlerce insanın geçtiği Galata köprüsünde adeta bomboş.

Bölgede en büyük insan hareketliliği ise Karaköy İskelesinin yanında görülüyor. Burada onlarca balıkçı yanyana oltalarını atarak balık tutmaya devam ediyor.

EMİNÖNÜ VE KARAKÖY MEYDANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Eminönü, Karaköy, Güncel

Haberin Videosu :

EMİNÖNÜ VE KARAKÖY MEYDANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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