Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır Hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ile dünya çapında tanınırlığa sahip olan iş insanı Emir Bahadır, özel hayatı ile magazin gündeminin üst sıralarında kendine yer buluyor. Peki Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında nereli?

EMİR BAHADIR KİMDİR?

Emir Bahadır doğum tarihi: 15/08/1991

Emir Bahadırkaç yaşında: 28

Emir Bahadır eğitimi : Lisans/ olup New York Üniversitesi, Teknoloji Ve İşletme Yönetimi

Emir Bahadır medeni hali: Bekar

Emir Bahadır burcu aslan: Aslan

Emir Bahadır mesleği: Bahadiring Realty NYC'nin Kurucu Ortağı ve Yöneticisi

Emir Bahadır nereli: Doğum yeri İstanbul

EMİR BAHADIR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Bahadiring Realty NYC'nin kurucu ve yöneticilerinden Emir Bahadır Türkiye'nin en köklü gayrimenkul şirketlerinden birini kontrol eden ve emlak üzerine faaliyet gösteren bir ailenin dördüncü kuşak temsilcisidir. Emir Bahadır ailesi ile birlikte çalışması sayesinde gayrimenkul geliştirme, inşaat ve satış yönetiminde çok derin bir bilgiye sahip olmuştur.

Sanat düşkünü bir koleksiyoncu olarak Emir Bahadır lüks ve ayrıntıları keşfeden doğal bir göz sahibi olduğu kadar doğru karşılaşmaların sağlanmasında da doğal bir yeteneğe sahiptir. Bu yeteneklerini kullanarak ailesinin Türkiye'deki gayrimenkul şirketi olan BHDR'i Bahadiring Realty NYC ile ittifaka ulaştırmış ve bu sayede Avrupa ve Orta Doğudaki yatırımcılar arasında bir köprü olma fırsatı yakalamıştır. Bahadır'ın yetenekleri sayesinde bu küresel inisiyatif oluşturulmuş ve ortaklık uluslararası boyuta taşınmıştır.

Emir Bahadır

Emlak alanındaki işleri yanında Emir Bahadır, New York şehri sakinlerinin sosyal hayatlarını geliştirme üzerine kurulu ve sadece VIP üyelere açık bir kuruluş olan Magnises'in de hissedarıdır.

Emir Bahadır İsviçre'nin prestij sahibi American School mezunu olup New York üniversitesi teknoloji ve işletme yönetimi üzerine lisans derecesi sahibidir. New York'ta bulunduğu sırada şehrin en iyi yapılarını ve restoranlarını incelemiş olan Bahadır bu dünyaca ünlü şehrin kalp atışlarının ritmini öğrenmeye çalışmıştır. Şimdi ise bu ritmin bir parçası olan Bahadır'ı New York'un bir parçası olmak isteyen müşterileri ile anlaşma yaparken görebilirsiniz.