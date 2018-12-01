Emir Darıca'da Malikâne İnşa Ettirdi

Yerli yabancı çok sayıda isim ise, özel tasarım mobilya işleri için Türkiye firmalarını tercih ediyor. Bu alanda son sipariş Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Maktum'dan geldi. Gebze Darıca'da ultra lüks bir malikâne yaptıran El Maktum'un 3 bin 500 metrekarelik malikânesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı.

Dubai Emiri El Maktum, Darıca'da sessiz sedasız ultra lüks bir malikâne yaptırdı. 3 bin 500 metrekarelik malikânenin dışı kadar içi de göz dolduruyor. Malikânenin iç dekorasyonu için E&G Mobilya Dekorasyon ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

10 AY SÜRDÜ 10 MİMAR ÇALIŞTI

Konu ile ilgili E&G Mobilya Dekorasyon'dan yapılan açıklamaya göre, iç dekorasyonda kullanılan mobilyaların tamamı el işçiliği ürünü. Söz konusu ürünlerde 24 ayar altın kullanıldı. 10 ay süren iç dekorasyon için 10 mimar geceli gündüzlü çalıştı. El Maktum'un, malikânesinin içi için yapılan harcamanın tutarı ise 5 milyon TL. Açıklamada, El Maktum'un talebi ile Osmanlı tarzı nakışlara ağırlık verildiği kaydedildi.

YURTDIŞINA DA İŞ YAPIYORUZ

Şirket olarak önceliklerinin fark yaratan projeleri hayata geçirmek olduğunu aktaran E&G Mobilya Dekorasyon, üretimlerini Kâğıthane'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda yaptıklarını kaydetti., Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da önemli projelere hazırlandıklarını , çalıştıkları isimler arasında, siyasetçilerin yanı sıra iş insanları ve futbolcuların da olduğunu belirtti.