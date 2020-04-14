Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Emir gelsin, askere giderim" diyen 75 yaşındaki "Yusuf amca" biriktirdiği parayı Milli Dayanışma...

Konya'da yaşayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan emekli Yusuf Yıldız (75), biriktirdiği parayla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

14.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50
Konya 'da yaşayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan emekli Yusuf Yıldız (75), biriktirdiği parayla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.
Yıldız, Meram Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya 1100 avro bağışlamak istediğini söyledi.
"Bugün görev emri gelsin, askere giderim"
Kaymakamlıktan gelen görevlilere kampanya hesabına yatırmaları için parasını teslim eden Yusuf Yılmaz, görevlilerin "Bir ihtiyacınız var mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:
"Allah'a hamdolsun hiç bir sıkıntım yok. Tek isteğim devletimizin ayakta durması. Cumhurbaşkanımızın üzerindeki yükü ben kendi üzerime alıyorum, üzerimde hissediyorum. Devletimizi yönetenlerin, diniyle, imanıyla bu ülkeyi düşmana teslim etmemeleri için gayret göstermelerini istiyorum. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Bugün bana görev emri gelsin, askere gelirim. Allah'ın izniyle gücümün yettiği kadar ülke için canımı feda ederim."
"Yusuf amcayla gurur duyduk"
Meram Kaymakamı Resul Çelik de yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.
Kampanyaya her kesimden destek geldiğini ileten Çelik, "Emekli Yusuf amcamızın böyle bir başvurusu bizi mutlu etti. Özellikle sıkıntısı, talebi sorulduğunda 'Devletin ayakta durmasını isterim.' demesinden gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yusuf Yıldız, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Haberler
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Haberler ›› Güncel ››'Emir gelsin, askere giderim' diyen 75 yaşındaki 'Yusuf amca' biriktirdiği parayı Milli Dayanışma... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne 500 siperli maske ulaştırıldı - Haber 17:08: İzmir'de hükümlülerden Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Haber 17:07: Devrekani'de sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturdu - Haber 17:07: Salgın ayırdı, Vefa Grubu kavuşturdu - Haber 17:07: Orhangazi'de trafik kazası - Haber 16:51: AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor - Haber 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler