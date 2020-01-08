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Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni alanlar açılıyor.

08.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:04Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni alanlar açılıyor. 148 bin metreküplük dolgu çalışması sonucunda 60 bin defin kapasitesi daha oluşturulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni mezarlık alanları oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğum bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 148 bin metreküplük dolgu çalışması gerçekleştirilecek ve 60 bin defin kapasitesi daha mezarlık bünyesine dahil edilmiş olacak.

Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizdeki mevcut mezarlık alanlarımızı genişletmek, kapasiteyi arttırmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Emir Sultan Mezarlığı'nda 148 bin metreküplük dolgu çalışmaları gerçekleştirecek ve 60 bin defin kapasitesi daha sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte mezarlık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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