Emir Toraman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ZEYTİNBURNU belediye başkan adayı olan Emir Toraman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Emir Toraman isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ZEYTİNBURNU adayı Emir Toraman kimdir? BTP İSTANBUL ZEYTİNBURNU adayı Emir Toraman yüzde kaç oy aldı?

Emir Toraman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ZEYTİNBURNU belediye başkan adayı olarak gösterilen Emir Toraman ZEYTİNBURNU ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. ZEYTİNBURNU ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Emir Toraman adlı BTP adayı toplamda 488 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.