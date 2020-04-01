Emirates NBD: Suudi-Rusya petrol savaşı 2021'e kadar sürebilir

Dubai merkezli banka Emirates NBD Analisti Edward Bell, iki tarafın görüşmelerde bir ilerleme sağlayamamı durumunda, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol savaşının 2021 yılının başlarına kadar sürebileceği uyarısı yaptı.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Bell, "Bu durum, OPEC+ Grubu'nun yürütmekte olduğu üretim kısıntısı politikasının başından bu yana kaçınılmaz bir durumdu" dedi. OPEC+ Grubunu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkeler oluşturuyor.

Bell, "Suudi Arabistan, üretim kısıntısının sonsuza dek sürmesine ve dünyanın başka yerlerindeki diğer üreticilerin kendi pazar payını kapmalarına izin veremezdi" diye ekledi.

Bu arada, OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının bozulmasının yolunu açan Suudi Arabistan'ın petrol üretimi günde 12.3 milyon varile ulaşarak, kısıntı anlaşmasını fiilen de bitirmiş oldu.

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 10 Mart günü yaptığı açıklamada, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini ilan etmişti.

Nasser, şirketin Nisan ayında "azami sürekli üretebileceği seviye olan 12 milyon varilin 300,000 varil üzerinde" üretim yapacağını, 1 Nisan'dan itibaren üretim artışını müşterilerine arz olarak yansıtayacağını belirtti. Aramco, geçen ay günde 9.7 milyon varil petrol üretiyordu.

Kaynak: DHA