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Emircan, aldığı bursun bir kısmını kampanyaya bağışladı

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emircan Cengiz (13), devletten aldığı bursun 100 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak gönderdi.

02.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:07
Emircan, aldığı bursun bir kısmını kampanyaya bağışladı

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emircan Cengiz (13), devletten aldığı bursun 100 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak gönderdi.

Erciş ilçesinde yaşayan Sezai Karakoç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emircan Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahipleri için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Ortaokul öğrencisi Cengiz, devletten aldığı bursun 100 TL'sini kampanyaya bağışladığını söyledi.

'UMARIM BU KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALIR'

Emircan Cengiz, babasının da kendisini desteklediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına nasıl katkı sunabilirim' diye düşündüm. Sabah uyandığımda uzaktan eğitim için televizyonu açıp, derslerimi yaparken birden aklıma geldi. Bu fikrimi babama anlattım. Babam da başımı sıvazlayarak bu düşünceme destek verdi. Ben de devletten aldığım bursumun bir kısmı olan 100 TL'yi kampanyaya bağışladım. Umarım, bu kötü günler geride kalır" dedi.

İnşaat işçisi olan 4 çocuk babası Veysi Cengiz ise, çocuğunun kampanyaya destek olmasını kendisine söyleyince duygulandığını ifade ederek, "Emircan'ın devletimizden aldığı bursun bir bölümü olan 100 TL'yi bağışlaması bizi çok mutlu etti. Umarız bu kötü günler geride kalır" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Erciş, Güncel
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