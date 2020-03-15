Menü
Haberler ›› Spor ››Emircan Ayaklı'dan milli gurur - Spor

Emircan Ayaklı'dan milli gurur

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcusu Emircan Ayaklı, ilk kez giydiği milli formayla altın madalya kazandı.

15.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:07
Emircan Ayaklı'dan milli gurur
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcusu Emircan Ayaklı, ilk kez giydiği milli formayla altın madalya kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Uluslararası Gloria Canoeing Cup' Uzun Mesafe Kano yarışları Antalya'da tamamlandı. Acısu nehri üzerinde yapılan ve 12 ülkeden 150 sporcunun madalya için mücadele ettiği yarışlarda Türkiye, 4 kupa ve 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi olurken, K1 Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan Bursa Büyükşehirli sporcu Emircan Ayaklı, Türkiye'ye tek altın madalya kazandıran isim oldu.

Yarışma sonunda büyük mutluluk yaşayan Emircan Ayaklı ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Yusuf Konat'ın elinden aldı. Milli formayla mücadele eden diğer Büyükşehirli sporcular Bedirhan Çıktay C1 Yıldız Erkekler kategorisinde altıncı sırada yer alırken, K1 Yıldız Kızlar'da yarışan Simge Kaya ise parkurda yaşadığı kaza sonucunda yarışmayı tamamlayamadı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti Spor
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Spor
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Spor
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Spor
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı