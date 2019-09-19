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Emirdağ'a dondurulmuş gıda ürünleri tesisi yapılacak

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçelerindeki organize sanayi bölgesine 50 milyon avroluk yatırımla dondurulmuş gıda ürünleri tesisinin kurulacağını bildirdi.

19.09.2019 15:34Emirdağ'a dondurulmuş gıda ürünleri tesisi yapılacak
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçelerindeki organize sanayi bölgesine 50 milyon avroluk yatırımla dondurulmuş gıda ürünleri tesisinin kurulacağını bildirdi.
Başkan Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa ilindeki ziyaretleri esnasında tanınmış bir gıda firmasıyla Emirdağ'a yapacakları yatırım için sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Açıklamasında Emirdağ Organize Sanayi Bölgesini, bölgedeki yatırımcılara tanıttıklarını aktaran Koyuncu, "Emirdağ ve bölgesi için büyük bir yatırım olacak olan bu fabrikanın yatırım maliyeti yaklaşık 50 milyon avro olarak belirledik. Yapılacak yatırım ilçe ekonomisine ciddi katma değer sağlayacak. Bu güzel tesise de ilk etapta 250 kişi istihdam edilecek. Emirdağ'da çok iyi bir uyum yakaladık ve yatırım için çalmadığımız kapı kalmıyor. Meyvelerini de toplamaya başladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Serkan Koyuncu, Emirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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