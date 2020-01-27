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Emirdağ Belediyesi'nin deprem kampanyasına büyük destek

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi tarafından başlatılan deprem kampanyası ile ilçe halkı; battaniye, ısıtıcı ve temel gıda yardımlarında bulunuyor.

27.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:58Emirdağ Belediyesi'nin deprem kampanyasına büyük destek
Afyonkarahisar'ın Belediyesi tarafından başlatılan deprem kampanyası ile ilçe halkı; battaniye, ısıtıcı ve temel gıda yardımlarında bulunuyor.

Elazığ ve 'da meydana gelen depremin ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Emirdağ ilçesinde de vatandaşlar büyük bir duyarlılık örneği gösteriyor. Emirdağ Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren başlatılan kampanya ile toplanan battaniye, ısıtıcı ve temel gıda malzemeleri Elazığ ve Malatya'da depremzedelere ulaştırılmak üzere Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde toplanıyor. İlçe esnafı kampanyaya büyük destek verirken, malzemelerin kısa sürede bölgeye gönderileceği belirtiliyor. - AFYONKARAHİSAR

Malatya, Emirdağ, Deprem, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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