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Emirdağ'dan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Emirdağ Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği 2 tır ile 3 kamyonet, deprem bölgesine gönderildi.

29.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:02Emirdağ'dan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği 2 tır ile 3 kamyonet, deprem bölgesine gönderildi.

Emirdağ Belediyesi, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere ulaştırılması için yardım kampanyası başlattı.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri, 2 tır ile 3 kamyonete yüklendi.
İlçe terminalinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, toplanan yardım malzemeleri için ilçe halkına teşekkür etti.
Yardımların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacağını aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:
"Gönüllerimiz, dualarımız sizlerle 'Acılar Bir, Kalpler Bir' diyerek başlattığımız bu kampanyada gıda ve giyecek yardımları dolayısıyla ilçe halkımıza teşekkür ediyoruz. Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve her zaman yanlarında olduğumuzu iletiyor, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diye ümit ediyoruz."
Konuşmanın ardından yardım malzemesi yüklü 2 tır ile 3 kamyonet, deprem bölgesine uğurlandı.

Emirdağ, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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