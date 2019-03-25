Emirdağlılardan Başkanlara Büyük Destek

Gece de konuşan Başkanlar, Emirdağlı vatandaşlara destek sözü verdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin yeni dönemdeki Emirdağlı Belediye Meclis Üyesi Adaylarının da yer aldığı geceye, Emirdağlılar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede Emirdağlı vatandaşlar Başkanlara yoğun ilgi gösterdi. Emirdağlılar ile sohbet eden Başkanlar, onların fotoğraf taleplerini de kırmadı. Başkanlar gecede bol bol fotoğraf çektirdi.

"ESKİŞEHİR DEMEK EMİRDAĞ DEMEK, EMİRDAĞ DEMEK ESKİŞEHİR DEMEK"

Gecede konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir demenin Emirdağ demek, Emirdağ demenin de Eskişehir demek olduğunu söyledi. Emirdağlıların gece de çok güzel bir tablo oluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen, bu dayanışmanın her geçen gün daha da kuvvetli olmasını temenni etti.

"GELİN ODUNPAZARI'NI BİRLİKTE YÖNETELİM VE BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRELİM"

Emirdağlı olan Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Adaylarını tanıtan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesinin Emirdağlı vatandaşların da belediyesi olmak istediklerini belirtti. Emirdağlı vatandaşların da temsilcisi olmak istediklerinin altını çizen Başkan Kurt,Odunpazarı Belediyesini Emirdağlı vatandaşlarla şaha kaldıracaklarını kaydetti. Odunpazarı Bölgesinde en çok seçmeni olan kitlenin Emirdağlılar olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu nedenle Emirdağ'ın adayıyız dediklerini ifade etti. Odunpazarı Belediyesi'nin kapılarının vatandaşlara 24 saat açık olduğunu dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı'nı hesap verebilen, şeffaf, katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile yönettiklerini belirtti. Başkan Kurt Emirdağlı vatandaşlara çağrı yaparak, gelin Odunpazarı'nı birlikte yönetelim ve birlikte güzelleştirelim ifadelerini kullandı.

"EMİRDAĞLILARIN ESKİŞEHİR SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Gecede Emirdağlılar ile bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Emirdağlıların Eskişehir siyasetinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ataç, CHP Meclis üyeleri listelerinde de Emirdağlıların yer aldığını ifade ederek Eskişehir'in geleceği için hep birlikte çalışılacağına vurgu yaptı. Belediye başkanlığı süresince Emirdağlılar ile dirsek temasında olmaktan dolayı da mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri için Brüksel'e gittiklerinde orada verdikleri destekler için de teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler