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Emirhan, 50 lira için öldürüldü

DENİZLİ'de, 50 lira borç yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı (17) yaşamını yitirdi, Samet Türkkan (19) ise hastanede tedaviye alındı.

26.08.2019 11:28 Emirhan, 50 lira için öldürüldü
DENİZLİ'de, 50 lira borç yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı (17) yaşamını yitirdi, Samet Türkkan (19) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. H.D. (17) ile Emirhan Acarlı ve arkadaşı Samet Türkkan arasında, 50 lira alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.D. daha önce 50 lira borç verdiğini iddia ettiği Acarlı ve Türkkan'dan alacağını istedi. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.D. yanında taşıdığı bıçakla Acarlı'yı karnından, Türkkan'ı ise bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acarlı ve Türkkan'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Acarlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkkan'ın sağlık durumunun ise ağır olmadığı öğrenildi. Kaçan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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