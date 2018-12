11 Aralık 2018 Salı 12:23



Emirhan Kayalıkları estetik görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor...Kayalıklar havadan böyle görüntülendiSivas'ta Yukarı Kızılırmak Havzası içerisinde yer alan bin 779 metre yüksekliğe sahip Emirhan Kayalıkları görünüşü ile dikkat çekiyor. Bir yılda 1 milyon kişinin ziyaret ettiği kayalıklar popülaritesini her geçen gün arttırıyor.SİVAS - Sivas'ta Yukarı Kızılırmak Havzası içerisinde yer alan Emirhan Kayalıkları görünüşü ile dikkat çekiyor. Bir yılda 1 milyon kişinin ziyaret ettiği kayalıklar popülaritesini her geçen gün arttırıyor. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta olan Emirhan köyü sınırları içerisinde yer alan, bin 779 metre yükseklikteki Emirhan Kayalıkları, eşsiz görünüşü ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon kişiye ev sahipliği yapan Emirhan Kayalıkları her geçen gün popülaritesini arttırıyor.Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, Emirhan Kayalıkları'nın oluşumun yaklaşık 25-30 milyon yıl öncesine dayandığını belirterek,"Emirhan Kayalıkları Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sitlerinden birini oluşturmaktadır. Jeopark sahasında bugüne kadar 8 tane rota çıkardık ve bu rotaların en önemlilerinden biri Emirhan Kayalıkları'nın da bulunduğu Emirhan Rotası'dır. Emirhan Kayalıkları yaklaşık 25-30 milyon önce yatay olarak çökelmiş yapının tektonik hareketlerle dikleşmesi ile oluşmuş kayalıklardır. Bu kayalıklar günümüzde oldukça popülerlik kazanmıştır. Geçen yıl itibari ile 1 milyon insanın sahayı ziyaret ettiğini tahmin etmekteyiz. Emirhan Kayalıkları'nı bir diğer popüler hale getiren görüntüsüdür. Oldukça estetik bir görüntüye sahiptir. Halk arasında kambur sırtı ya da ejderha sırtı dediğimiz yer şekillerini burada görmek mümkündür. Bizim tafoni dediğimiz rüzgara bağlı aşındırma şekilleri, şelale oluşumları, aşınım yüzeyleri ve diklikleri ve kanyon vadiyi bu sahada görmeniz mümkün. Bu saha aynı zamanda yaban hayatına da ev sahipliği yapmakta. Şehir merkezine kısa mesafede olması avantaj sağlamaktadır. Emirhan kayalıklarında sadece bir doğal miras olarak ziyaret edilmemekte aynı zamanda önemli bir yürüyüş alanı oluşturmakta. Emirhan Kayalıkları'nın ilk tanıtımını yapan Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü başta olmak üzere, Sivas'ta faaliyet gösteren Alpin Doğa, Cüdost, Cüsdat, SADAK, Hobi ve İzcilik Kulüpleri sahaya yönelik faaliyetler düzenlemektedirler ve tanıtıma gönüllü katkı sağlamaktadırlar." dedi."Estetik bir görüntüye sahip"Emirhan Kayalıkları'nın, bin 779 metre zirvesi ile estetik bir görünüme sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özpay," Kuzey-güney yönlü bir sıkıştırma tektoniğinin etkisiyle farklı dirençte ve renkteki tabakaların oluşturduğu kıvrımlı yapılar görülmektedir. Bu kayalıklar gelecekte turistlerin en fazla ziyaret edeceği uğrak noktalardan biri olmaya adaydır. Yöre halkının turizme dayalı yeni bir ekonomik gelir elde edeceği, gelecek yıllarda yaptığımız turizme yönelik çalışma ve projelerle sahanın tanınırlığının daha fazla artacağını, bu sayede ulusal ve uluslararası turizme ev sahipliği yapabileceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.