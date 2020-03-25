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Emiridağ'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

Emirdağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine yemek servisi yapılıyor.

25.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:00
Emiridağ'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor
Emirdağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine yemek servisi yapılıyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yaptığı açıklamada, belediyenin, İçişleri Bakanlığınca koronavirüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası "Evde Bakım Hizmetleri" kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek hizmeti verdiklerini söyledi.
"Onların varlığı rahmettir" diyen Başkan Koyuncu, şunları kaydetti:
"Geçirdiğimiz bu sor günlerde yaşlılarımızın hayır dualarına ihtiyaç vardır. Bu süreçte bizlere, memleketimiz ve ülkemiz için duacı olmalarını kısa süre de olsa evde kalmalarını evde zaman geçirmelerini rica ediyorum. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın."
Koyuncu, ayrıca, kronik hasta, yatalak, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yemek ihtiyaçlarının yanı sıra, alışveriş, eczane, kamu kurumları ile irtibat, sosyal ve kurumsal yönlendirme ihtiyaçları, nakil yada ulaşım, temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlerinin de belediye ekiplerince ücretsiz sağlandığını belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Serkan Koyuncu, Emirdağ, Güncel

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