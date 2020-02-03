EMITT'te, Tarihi Alan Başkanlığı'na 'En İyi Ekip Çalışması' plaketi verildi

İSTANBUL Büyükçekmece'de 30 Ocak ve 2 Şubat arasında 24'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT), 'Bigalı Kalesi ve Müze' temalı standıyla katılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na, 'En İyi Ekip Çalışması' plaketi verildi.

?Dünyanın en büyük 3'üncü turizm fuarı olarak kabul edilen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT, 30 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında İstanbul 'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlendi. 4 gün süren fuara Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'Bigalı Kalesi ve Müze' temalı standıyla katıldı. Alan Başkanlığı'na EMITT yönetimi tarafından 'En İyi Ekip Çalışması' plaketi verildi.