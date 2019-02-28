Emlak Bankası ile Gayrimenkul Sektörü Yeniden Toparlanacak

İnşaat patronları ise bu kararın son bir yıldır düşüş eğilimi gösteren inşaat sektörünü yeniden yükselişe geçireceğini düşünüyor.

Hükümetin İkinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan Emlak Bankası'nın kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay çıktı. Resmi gazetede yayınlanan kararda bankanın faaliyet alanları da belirlendi. Banka 'Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ' ismiyle faaliyet gösterecek.

Emlak Bankası'nın 18 yıl sonra yeniden kurulması inşaat sektörü temsilcilerini de heyecanlandırdı. İnşaat sektörünün yüksek faiz oranları ile mücadele ettiğini ifade eden sektör temsilcileri Emlak Bankası'nın sektördeki krizin aşılmasında önemli bir rol alacağını ifade etti.

STOKLAR KISA SÜREDE TÜKENİR

İzmir Müteahhitler Federasyonu (İMFED) başkanı Ziya Dağlıer;

Faiz oranlarının çok yüksek olması ve ipotekli konut satışlarının yüzde 85 oranında azalmasından dolayı konut stokları zirveyi gördü. Konut stoklarının azalması için tüketiciye ucuz kredi sağlanması gerekiyor. Emlak Bankası'nın düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi kullandırması durumunda konut stokları çok kısa süre içerisinde eriyecektir. 2019 yılının ilk ayında yapı izin belgesi alan konut sayısı yarı yarıya azaldı.Konut stoklarını Emlak Bankası'nın desteği ile bu yıl içerisinde tüketen inşaat şirketleri 2020'de projelerine kaldığı yerden devam edecektir.

İMAR BARIŞI'NDAN ELDE EDİLEN GELİR EMLAK BANKASI'NA AKTARILSIN

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) başkanı İsmail Kahraman;

İmar Barışı uygulamasına bugüne kadar 10 milyona yakın kişi başvurdu. Devletin kasasına 27 milyar TL girdi. Bu rakamın 40 milyar lirayı bulması bekleniyor. İmar Barışı'ndan elde edilen gelir Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmak ve inşaat sektöründeki finans sıkıntısını çözmek için kullanılmalı. Küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları başta olmak üzere ihtiyacı olan firmalara düşük faizli kredi imkanı sağlanmalı. Kentsel dönüşümde destekler Emlak Bankası üzerinden sağlanırsa süreç daha disiplinli ilerleyecektir.

UCUZ ARSA TEMİN EDİLİRSE KONUT FİYATLARI DÜŞER

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) başkanı İslam Yıldırım;

Konut fiyatlarının alım gücünü aşmasındaki en büyük neden arsa maliyetlerindeki artış. Şehir merkezlerinde kat karşılığı arsa oranları yüzde 80'lere kadar yükseldi. Çok değerli olmayan lokasyonlarda bile bu arsa payı yüzde 50'lere ulaştı. Emlak Bankası eskiden olduğu gibi müteahhitlere ucuz arsa temin edebilirse konut fiyatları düşer ve vatandaşa ucuz konut üretmenin önü açılır. İnşaat maliyetlerinin yüzde 40 zamlandığı bu dönemde ucuz arsaya olan ihtiyaç daha da artmıştır.

EMLAK SEKTÖRÜNDE İHTİSASLAŞMIŞ BİR BANKAYA HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR

Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) Başkanı Niyazi Gültekin;

Türkiye'deki konut ve ofislerin piyasa değerinin 2022 yılında 3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Böyle devasa bir sektörde ihtisaslaşmış bir bankaya çok büyük ihtiyaç var. Türkiye'de hem oturum hem de yatırım amacıyla tercih edilen gayrimenkulde her ay milyarlarca liralık işlem yapılıyor. En büyük sektörlerden biri olan emlak sektöründe banka ihtiyacı tüm dönemlerde vardı. 18 yıl önce kapatılan Emlak Bankası bu ihtiyaca binaen yeniden açıldı. 2 milyon konut stoğunun erimesi için faizlerin düşmesi bekleniyor. Bu devasa portföye kredi sağlayacak olan Türkiye Katılım Emlak Bankası'nın kısa sürede büyük başarılar yakalayacağına inanıyorum.

Kaynak: Bültenler