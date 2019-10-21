- Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Beylikdüzü
ve Esenyurt
'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebeke üyeleri emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeye geçtiğimiz günler operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9'i kadın 35 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 120'den fazla vatandaşı 150 milyon TL'nin üzerinde zarara uğrattığı tespit edilmişti. Emniyette işlemleri biten 9 kadın 35 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.