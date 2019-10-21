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Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

- Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebeke üyeleri emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

21.10.2019 21:21
- Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebeke üyeleri emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeye geçtiğimiz günler operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9'i kadın 35 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 120'den fazla vatandaşı 150 milyon TL'nin üzerinde zarara uğrattığı tespit edilmişti. Emniyette işlemleri biten 9 kadın 35 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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