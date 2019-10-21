Haberler » Güncel » Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi

Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

21.10.2019 15:30Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi
Beylikdüzü ve Esenyurt'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin yakınları ve dolandırıldığı iddia edilen mağdurlar da adliye önünde bekliyor.

Emlak ofislerinde emlak satma bahanesiyle, 120 kişiden yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şebeke, geçtiğimiz hafta polisin yaptığı operasyonla yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında, toplamda 9'u kadın 35 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin, savcılık tarafından ifadesi alındığı öğrenildi. Adliye önünde, şüphelilerin yakınlarının ve dolandırıldığı iddia edilen mağdurların beklediği görüldü. Adliye önünde güvenliği sağlamak için çok sayıda Çevik Kuvvet Ekipleri de bekliyor.


- İstanbul

Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 SMO tarafından keşfedilen tünel
16:40 İsviçre'deki genel seçim sonuçları
16:40 Diyarbakır'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
16:40 "Çarşaf kamuflajlı" kaçak kazıya jandarma operasyonu
16:40 Antalya gazipaşa'da çekirdeksiz nar ve tropikal meyve festivali
16:40 Antalya finikeli kadınlardan, mehmetçik vakfı'na bağış
16:40 Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi
21.10.2019 16:41:46