Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Emlak Katılım'dan ödemelere erteleme imkanı - Ekonomi

Emlak Katılım'dan ödemelere erteleme imkanı

Emlak Katılım, koronavirüs nedeniyle devreye soktuğu yeni destek paketi kapsamında, bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sunacak.

23.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:30
Emlak Katılım'dan ödemelere erteleme imkanı
Emlak Katılım, koronavirüs nedeniyle devreye soktuğu yeni destek paketi kapsamında, bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sunacak.

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, koronavirüs dolayısıyla paydaşları için hazırladığı önlem ve destek paketini devreye soktu.
Banka , bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşterilerine, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme imkanı sunuyor.
Emlak Katılım, söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.
Ödemesiz dönemi 6 aya kadar sağlayan banka, bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek.
Banka, ayrıca maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerine, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağlayacak.
Emlak Katılım, finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını da karşılayacak.

Mobil ve internet şubesinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz
Öte yandan Emlak Katılım, dijital kanallar aracılığıyla aldığı önlemleri de uygulamaya koydu.
Müşterilerini; mobil uygulama, internet şubesi, ATM'ler ve çağrı merkezi üzerinden işlem yapmaya yönlendiren Emlak Katılım, mobil ve internet şube üzerinden yapılan bütün EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM günlük para çekme limitini 6 bin TL'ye yükselten kurum, müşterilerine tüm kamu ATM'lerinin yanı sıra diğer banka ATM'lerinden de komisyonsuz para yatırma ve çekme olanağı sunuyor.
Ayrıca banka müşterileri, Emlak Katılım ATM'lerinden cep telefonu üzerinden QR kod uygulaması kullanarak işlem gerçekleştirilebiliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Banka, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Ekonomi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan’a kadar uzatıldı Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı Ekonomi
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Ekonomi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

İngiltere'de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Koçtaş'tan mağazacılık faaliyetlerine geçici süreyle ara verme kararı - Ekonomi Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin oparasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Haber BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar - Ekonomi KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı - Ekonomi BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak - Ekonomi KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi - Ekonomi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı - Ekonomi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi - Ekonomi
Loading