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Emlak Konut GYO'dan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesini Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile imzaladı.

10.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:26Emlak Konut GYO'dan
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesini Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile imzaladı.
Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İhalesinin 2. oturumu 7 Kasım 2019 tarihinde yapılmış olan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile 7 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ihalenin arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 800 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranının yüzde 32, asgari arsa satışı karşılığı şirket payı toplam gelirinin 256 milyon TL olduğu belirtildi.

Başakşehir, Kayabaşı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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