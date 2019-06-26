Emlak Konut, Maslak 1453 dükkanlarını satışa sunuyor

İSTANBUL, DHA- (Kurumsal Haber)

Emlak Konut, Maslak 1453 projesindeki cadde, meydan ve açık hava dükkanlarını satışa sunduğunu açıkladı. Açıklamada, dükkanların ihalesinin açık artırma usulüyle 3 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Maslak 1453 projesi dükkanları ilk kez açık artırmayla satışa çıkacak. Emlak Konut tarafından 3 Temmuz Çarşamba saat 11.00'de gerçekleşecek açık artırma için son başvuru tarihi 2 Temmuz Salı olarak belirlendi. Satışa sunulacak toplamda 81 cadde, meydan ve açık hava dükkanı; otel, yurt, üniversiteler ve iş merkezleriyle iç içe olan konumu, günlük 30 binden fazla kişi sirkülasyonu ve avantajlı koşullarıyla yatırımcılarıyla buluşacak.

"İSTER KİRACILI İSTER TİCARETE HAZIR"

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, "Maslak 1453'te dükkanlar ister kiracılı ister ticarete hazır şekilde satışa sunulacak. Kiracısız dükkanlar için 2 yıl boyunca yıllık yüzde 6 kira garantisi verilecek. 7 yıldan başlayan sürelerle geri kazanım sağlayan dükkanlar 60 ay vade ve yüzde 8 KDV kolaylılığı ile satılacak" denildi.

"ALIŞVERİŞ, MODA VE SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ"

Açıklamada satışa sunulacak dükkanlar hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Satışa çıkarılan dükkanların bulunduğu alanlar ve iki dev meydanı kapsayan bölümler yaşamın tam da kendisini barındırıyor. İstanbul 'un cazibe merkezi olmayı hedefleyen meydanlardaki dükkanlar, seçkin mağazalar ve aktiviteye ayrılmış durumda. Satışa çıkarılan dükkanların adreslendiği bir diğer nokta ise 1453 metre uzunluğundaki cadde. Tüm ihtiyaçların karşılanması amaçlanan cadde; mağazaları, özel butikleri, yiyecek içecek mekanları ve çok daha fazlasıyla sizleri bekliyor. Bir gün içinde binlerce kişinin dokunduğu alanlarda bulunan dükkanlar, büyük yatırım fırsatı yaratıyor."