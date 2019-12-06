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Emlak Konut, Riva projesine devam edecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Riva projesine devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

06.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:40Emlak Konut, Riva projesine devam edecek
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Galatasaray Kulübü Derneği ile Riva projesine devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle Galatasaray ile yapılan protokollerin Emlak Konut tarafından feshedildiği hatırlatıldı.
Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokolü 4 Aralık'ta imzalandığı kaydedildi.
Kararın KAP'a bildirilmesinin ardından borsada Galatasaray hisseleri yüzde 4, Emlak Konut hisseleri yüzde 1'e yakın primli seyrediyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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