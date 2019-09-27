Emlak konut'tan galatasaray açıklaması

Emlak Konut, Galatasaray
Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva
Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Spor
Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."