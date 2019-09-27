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Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması

Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

27.09.2019 15:05Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması
Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.
(İHA)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Riva, Güncel

Kaynak: İHA

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