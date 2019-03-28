Emlak Müşavirleri Tügem Çatısı Altında Toplanıyor

Emlak Danışmanlığı mesleğine değer katan, gelişim ve eğitim odaklı vizyoner girişimcilerin bir araya gelerek İstanbul merkezli olarak kurduğu ve kısa adı

Göksel Birsen Başkanlığında ve Meral Türkeş, Hamdi Şimşek, Özkan Aydemir ile Çetin Ablak'den oluşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bursa Şubesi Yönetimi, Tapu ve Kadastro Bursa Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu ile Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz'ü ziyaret ettiler.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerin ardında açıklama yapan TÜGEM Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Birsen, "Etkinliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle üyelerimize, meslektaşlarımıza ve sektörümüze, eğitim, teknoloji, hukuk ve sinerjik işbirliği olanakları ile katma değer sağlamak misyonu ve Emlak Danışmanlığını Türkiye'nin en saygın mesleklerinden biri haline getirmektir vizyonuyla çalışmalarımıza başladık. Gerek kamu kurumlarımız ile yapacağımız çalışmalar, gerekse meslektaşlarımıza yönelik faaliyetler ile sektörümüze faydalı çalışmalar yapma hedefindeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler