Emlak piyasasında 2019'un ilk yarısı nasıl geçti?

Antalya , Kırşehir ve Uşak 'ta geçtiğimiz 6 ayda satılık konut fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Antalya ve Uşak'ta yer alan kiralık konut fiyatları da bu sürede artış gösterdi. Antalya'da satılık konutlarda son 6 ayda Finike yatırımcısına yüzde 93'lere varan oranlarda kazandırdı. Finike'yi yüzde 36 ile Serik, yüzde 32'yle Kemer ve yüzde 19'la Manavgat izledi.Emlak fiyatlarıyla dikkat çeken illerin başında yer alan Kırşehir'de 6 aylık sürede satılık konut fiyatları yüzde 20 oranında artış gösterdi. Bir yıllık sürece bakıldığında ise Kırşehir'in, emlak yatırımcısına yüzde 23 kazandırdığı görüldü. 6 aylık sürede kiralık konut fiyatları en çok artış gösteren iller ise Mardin ve Uşak oldu. Uşak'ta yer alan kiralık konutlar 6 ayda yüzde 47 oranında yükseliş gösterirken, Mardin'deki kiralık konut fiyatları ise bu sürede yüzde 37 oranında arttı.

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan Hürriyet Emlak, ülke genelindeki verilerden derlediği Emlak Endeksi'ni açıkladı. Hürriyet Emlak Mayıs 2019 Emlak Endeksi* verilerine göre satılık ve kiralık konutların fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlenme dikkat çekti. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz 6 ayda satılık konut fiyatlarında Kırşehir yüzde 20 artışla liste başında yer aldı. Kırşehir'i Antalya ve Uşak takip etti.

Hürriyet Emlak Mayıs 2019 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları değişmezken, kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına yüzde 4 oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılıklarda metrekare ortalama fiyatı 2.150 TL olarak hesaplanırken kiralıklarda ise metrekare ortalaması 11 TL'ye ulaştı. Ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 20 yıl olarak hesaplandı.

Antalya, Kırşehir ve Uşak emlak fiyatları çıkışta

Endeks verileri emlak piyasasında Anadolu'da yaşanan hareketliliği bir kez daha ortaya koydu. Antalya, Kırşehir ve Uşak'ta geçtiğimiz 6 ayda satılık konut fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketle dikkat çekti. Antalya'da satılık konutlarda son 6 ayda Finike yatırımcısına yüzde 93'lere varan oranlarda kazandırdı. Finike'yi yüzde 36 ile Serik, yüzde 32'yle Kemer ve yüzde 19'la Manavgat izledi. Kiralık konutlarda da benzer bir tablo gözlemlendi. Antalya ve Uşak'ta yer alan kiralık konut fiyatları da bu sürede artış gösterdi.

Bir yıllık sürece bakıldığında ise çıkış yönlü tablonun benzer bir seyir sergilediği görüldü. Bu süreçte Kırşehir'in emlak yatırımcısına yüzde 23 kazandırdığı görüldü. Kiralık konut fiyatlarında da yükselme eğilimi devam etti. 2019'un il yarısında kiralık konut fiyatları en çok artış gösteren iller Mardin ve Uşak oldu. Uşak'ta yer alan kiralık konutlar 6 ayda yüzde 47 oranında yükseliş gösterirken, Mardin'deki kiralık konutlar ise bu sürede yüzde 37 oranında arttı.