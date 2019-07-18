Emlak piyasasında Haziran ayı nasıl geçti?

2019'un ilk yarısını geride bıraktığımız bu günlerde hem 2019'un bu zamana kadar olan genel bir değerlendirmesini yapmak hem de haziran ayı özelinde gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere göz atmak istedik.

Haberimizde yer alan verileri, gayrimenkul arama motoru olan tr.flatfy.com sitesi üzerinden temin ettik.

Dilerseniz haberimize geçmeden önce verilerinden yararlandığımız Flatfy sitesinden biraz bahsedelim.

Flatfy, dünyanın 30 farklı ülkesinde yayın yapan bir emlak arama motorudur. Flatfy aracılığıyla 1100'den fazla emlak sitesinde yer alan satılık veya kiralık bütün gayrimenkul ilanlarına tek bir sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Flatfy'da yer alan sitelerin tüm verileri anlık olarak site veri tabanına işlenmektedir. Bu sayede, 1100'den fazla emlak sitesine ait verilere tek bir ekran üzerinden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Flatfy sitesinin sunduğu bir diğer kolaylık ise site veri tabanında yer alan bütün veriler üzerinden analiz yapma imkanı sunmasıdır. Emlak ilan platformlarında yer alan bütün bilgiler Flatfy üzerinde de kullanıcılara gösterilmektedir. Dolayısıyla, her türden gayrimenkule ilişkin merak edilen verilere Flatfy'ı kullanarak kolay bir şekilde erişmek mümkündür.

Şimdi, geçtiğimiz haziran ayında Türkiye'de yaşanan emlak gelişmelerinden kısaca söz edip ardından tr.flatfy.com sitesi tarafından sunulan satılık daire fiyatlarının en çok arttığı ve azaldığı şehirlerimize bir göz atalım.

Emlak piyasaları için 2019'un ilk yarısında öne çıkan gelişmeler

2019'un ilk yarısında ülkemizin emlak piyasalarında en çok dikkat çeken gelişme, ülkemizde konut satın alan yabancı sayısının tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmasıydı. 2019'un ilk 6 ayı içerisinde yabancılar ülkemizden toplamda 19.952 adet konut alımı gerçekleştirdiler. Bu rakam, bugüne kadar ülkemizde yabancılara satılan konutlardaki en yüksek rakam olma özelliğini gösteriyor.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl konut satışlarında meydana gelen artış oranı %68,9 olarak gerçekleşti.

Bunun yanı sıra sadece haziran ayında yabancıya satılan konut miktarında da bugüne kadarki en yüksek rakamlara ulaşıldı. 2019'un haziran ayında yabancılara satılan konut miktarı, 2.689 konutla rekor kırdı.

Yabancıların 2019'un ilk yarısında Türkiye'de en çok konut aldıkları şehir İstanbul oldu. Bu tablo, geçen yıl ile benzer bir şekilde gerçekleşti.

İstanbul'dan sonra yabancılar tarafından en çok konut alınan şehir ise Antalya oldu. İstanbul'da haziran ayında 1.009 konut satın alan yabancılar, Antalya'da haziran ayında 668 konut satın aldılar.

Antalya'nın ardından en çok konut satılan diğer şehir ise Ankara oldu. Ancak, Ankara'da satılan konut sayısı, İstanbul ve Antalya'ya kıyasla oldukça düşük oldu.

Ülkemizde en çok konut satın alan ülkenin vatandaşları yine Iraklılar oldu. Iraklılar, geçtiğimiz yıl içerisinde de en çok konut satın alan yabancı ülke vatandaşlarıydılar. En çok konut satın alan yabancı ülke vatandaşlarını Iraklılardan sonra ise İranlılar takip ettiler. İranlılardan sonra ise Ruslar geldi.

Satılık konut fiyatlarında en çok yükseliş gösteren şehirler

Gayrimenkul piyasalarında dikkat çeken ve her dönem özellikle gayrimenkul alanına yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından en çok merak edilen hususlardan bir diğeri ise şehirlerdeki gayrimenkul fiyat artışlarıdır.

Flatfy sitesinden edinilen verilere göre, 2019 yılının haziran ayında satılık gayrimenkul fiyatlarının ortalama olarak en çok yükseldiği ve düştüğü şehirlere göre gayrimenkul yatırım kararı verilebilir.

Burada yer alan sonuçların ortalama konut fiyatları ile belirlendiğini dikkate almakta fayda var. Ayrıca, fiyat artış ve azalış oranları belirtilen şehirlerin değerlendirmesi yapılırken enflasyona bağlı artış ve azalışların değerlendirmeye katılmadığını da belirtmek gerekmektedir.

Sonuçlarda sadece fiyat artışlarından bahsedilmektedir. Okurken göreceğiniz üzere oransal olarak artışların en yüksek olduğu şehirler doğu şehirleri olmasına rağmen, miktar olarak en yüksek konut satış fiyatlarına sahip olan şehirlerin batıda yer alan büyükşehirler olduğu açıktır.

Fiyat artışı en fazla olan şehirler

Tunceli

2019'un Haziran ayı içerisinde konut fiyatları olarak en çok artış gösteren şehrimiz Tunceli olmuştur. Tunceli'de konut fiyatları artışı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %29 civarında gerçekleşmiştir.

Bu durum üzerinde son dönemde Tunceli'ye yapılan yatırım düzeyinin artması ve Tunceli'nin daha yaşanabilir bir şehir olarak görülmesinin etkili olduğu söylenebilir.

Malatya

Konut fiyatlarında en çok artış görülen şehirlerin ikincisi yine ülkemizin doğu bölgesinde yer alan şehirlerden biri olan Malatya'dır. Doğu Anadolu'nun en gelişmiş ve en büyük şehirlerinden biri olan Malatya'daki ortalama konut fiyatları artış oranı %22 civarında gerçekleşmiştir.

Ülkemizin batı kesimlerinde yaşayan insanların artık doğuya doğru yatırım yapmaya başladığı görülebilir. Batı bölgelerinde ve burada yer alan büyükşehirlerde yaşamanın maliyetinin her geçen gün arttığı göz önünde bulundurulduğunda bu durumun sonucu, talebin doğu bölgelerine yönelmesi olmuştur.

Bayburt

Listede en çok fiyat artışı yaşayan şehirlerimiz için en şaşırtıcı sonuç belki de Bayburt şehri olmuştur. Bayburt, fiyat artışının en yüksek düzeyde gerçekleştiği üçüncü şehrimiz olmuştur. Ülkemizin en küçük şehirlerinden biri olan Bayburt'ta yaşanan fiyat artışı %21 civarında gerçekleşmiştir.

Fiyat düşüşü en çok olan şehirler

Fiyat artışlarının en yüksek olduğu şehirlerden bahsettikten sonra şimdi de fiyat düşüşlerinin en yüksek seviyede olduğu şehirleri sıralayalım.

İstanbul

Haziran ayında geçtiğimiz yıla göre konut fiyatlarında en çok düşüş görülen şehrimiz, ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul olmuştur. İstanbul'da ortalama konut fiyatlarında meydana gelen düşüş oranı %15 civarında gerçekleşmiştir.

Bu durum, hala pek çok kişi tarafından fırsatlar şehri olarak görülen İstanbul'a olan talebin düşüş gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.

Sakarya

Fiyat düşüşünün İstanbul'dan sonra en çok olduğu ikinci şehrimiz ise Sakarya olmuştur. Sakarya'daki fiyat düşüş oranı, %7 civarında gerçekleşmiştir.

Yine İstanbul'a yakın bir batı şehri olan Sakarya'da meydana gelen konut fiyatları düşüşünün bu denli yüksek olması benzer şekilde insanların batıda yaşamaya olan taleplerinde bir düşüşün olduğunu göstermektedir.

Çanakkale

Ortalama satılık konut fiyatlarında yaşanan düşüşün en çok olduğu üçüncü şehrimiz ise Çanakkale olmuştur. Çanakkale'de meydana gelen konut fiyatları düşüş oranı %6 civarında meydana gelmiştir.

Genel Değerlendirme

Konut fiyatlarındaki artış ve azalışların en fazla olduğu şehirlere bakıldığında; artış oranlarının genelde doğu şehirlerinde ve azalış oranlarının ise genelde batı şehirlerinde yüksek olduğu görülmektedir.

Bu durum, eskiden beri var olan doğudan batıya yoğun göç dalgasının biraz daha azalışa geçtiği şeklinde yorumlanabilir.

Bununla birlikte özellikle son dönemde İstanbul'da yaşanan konut fiyatları düşüş oranı da göz önünde bulundurulduğunda; yabancıların ülkemizde en çok konut satın aldıkları şehrin İstanbul olmasının da oldukça normal olduğu değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, yabancıların konut satın alma oranlarının tarihin en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi de yine buna paralel bir sonuçtur. Zira, konut fiyatlarında özellikle İstanbul ve çevresindeki şehirlerde bir düşüşün olması Türkiye'yi bu noktada yabancılar açısından yatırım yapılabilecek bir ülke bir konuma getirmektedir.