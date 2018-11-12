Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İçin Son Gün 30 Kasım

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2'nci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, Tepebaşı Belediyesi veznelerinin hafta sonları da hizmet vereceğini belirtti.Vergi yükümlülüğü bulunan vatandaşlar, taksitlerini birçok yöntem ile yatırabilecek. Tepebaşı Belediyesi vezneleri hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet verirken, hafta sonlarında da 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca çeşitli gün ve saatlerde mahallelerde tahsilat yapacak olan Tepebaşı Belediyesi mobil vezne tahsilat aracı da vatandaşların hizmetinde olacak. Engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebilecek. Mobil vezne tahsilat aracının hangi gün ve saatlerde hangi mahallede hizmet edeceği listelenirken, vatandaşlar 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşarak da konu hakkında bilgi alabilecek. Tepebaşı sakinleri Tepebaşı Belediyesi'nin web sitesi üzerinden de online işlemler menüsüne ulaşarak ve Halk Bankası şubelerinden de sicil kodu ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. - ESKİŞEHİR