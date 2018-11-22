Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemeleri İçin Vezneler Hafta Sonu Açık Olacak

22 Kasım 2018 Perşembe 14:00



22 Kasım 2018 Perşembe 14:00

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri içi hafta sonunda da mesai yapacak.Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri kapsamında vatandaşların işlemlerinin daha rahat yapabilmeleri için hafta sonları çalışacak. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2018 Cuma günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 24-25 Kasım 2018 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında gişelerin açık olacağını söyledi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR