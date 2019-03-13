Emlak Zengini Yaşlı Adamın Katili En Yakını Çıktı!

ATV'nin fenomen yapımı Müge Anlı'da ortaya çıkan Asım Bayram cinayetinden son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Cesedi parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin 4 cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

PARA DOLU ÇANTA BULUNAMADI

Asım Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili Medeni Öztaş ve Murat Güneş'in evine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. İki şüpheli de polisten kaçtı; sabah saatlerine kadar süren operasyonlarda şüphelilerin evlerinden delil toplandı. Medeni Öztaş ve Murat Güneş sabaha karşı yakalandı. Medeni Öztaş'ın arkadaşı Eda Uysal'ın polise verdiği ifadeler iki kişinin gözaltına alınmasına neden oldu. Bu arada Asım Bayram'ın içi para dolu çantası da hala bulunamadı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un şüpheli davranışları hem Müge Anlı'nın hem de seyircinin dikkatini çekmişti. Ferluga Karatuğ'da polis tarafından gözaltına alındı; hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ferluga Hanım'ın Asım Bayram'ın kaybolduğu gün bir eşyasını Isparta'da Azeri bir kişiye bıraktığı ileri sürüldü. Cesetten aldıkları örnekleri Ankara'daki kriminal daire başkanlığına gönderdi. Burada yapılan DNA eşleştirmesi sonucunda cesedin 49 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, emlak zengini olduğu tespit edilen Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda olay tarihinde kayıp şahıs Asım Bayram ile buluştukları ve bir süre birlikte dolaştıkları anlaşılan M.G. isimli şahıs, aynı tarihten itibaren takibe alınmış olup, bu şahıs hakkında delil araştırmasına başlanmıştı. 11 Mart 2019 günü Kepez İlçesi Varsak ormanlık alanda yeni kazılmış bir alanın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, ihbara konu yerde yapılan kazıda 8 parçaya bölünmüş bir erkek cesedinin toprağa gömülü vaziyette bulunduğu tespit edilmişti.

Otopsi sırasında DNA incelemesi için alınan örnekler ile adı geçen kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri aynı gün kurye aracılığıyla incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmiş olup, 12 Mart 2019 tarihinde yapılan DNA incelemesi sonucu bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmişti. Söz konusu öldürme olayına iştirak ettikleri iddia edilen, aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüpheli aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapıldı.