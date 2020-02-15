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Emlakçıda bulunan 3,5 milyon lira değerindeki kobra zehrine kimse sahip çıkmadı

Adana polisinin bir emlakçıya yaptığı baskında piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler suçu birbirine atarak zehre sahip çıkmadı.

15.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:49

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Emlakçıda yapılan aramada piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 314 tüp kobra zehri ele geçirdi. Olayla ilgili H.K, M.Ş.E, O.U. ve U.Y. gözaltına alındı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Zanlılar emniyetteki ifadesinde zehirleri M.E. isimli bir kişinin getirdiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan M.E. ise zehri bir yıl önce O.U'nun kendisini arayarak ellerinde kobra zehri olduğunu satmaları için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin gerçek mi sahte mi olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. Bu arada kobra zehrinin başta kanser tedavisinde, kozmetik ürünlerinde kullanıldığı bu nedenle çok ender bulunduğu ve pahalı olduğu belirtildi.

Emlakçıda bulunan 3,5 milyon lira değerindeki kobra zehrine kimse sahip çıkmadı

Gürselpaşa Mahallesi, Adana, 3. Sayfa, Ekonomi

Kaynak: İHA


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ATCAN:kilosu 100 tl den alırım
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