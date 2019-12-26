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Emlakçılar 2019'u değerlendirdi

Milas Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) üyeleri, düzenlenen etkinlikte 2019 yılını değerlendirdi.

26.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:32 Emlakçılar 2019'u değerlendirdi
Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) üyeleri, düzenlenen etkinlikte 2019 yılını değerlendirdi.

2019 yılının genel değerlendirmesi, yetki belgesi için son tarihi ile ilgili bilgilendirme, yeni düzenlemeye giren E-Fatura dönemi ile ilgili kararın görüşülmesinin ardından TEMFED Emlak Akademisi MEMDER aracılığıyla gerçekleşen sınavda başarılı olan üyelere Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Belgesi düzenlenen törenle verildi.

Düzenlenen kahvaltıya Milas Emlak Müşavirleri Derneği üyelerinin yanı sıra Milas Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Raci Usta'da katılarak yeni düzenlemeye giren E-Fatura dönemi ile ilgili kararı ve yapılması gerekenler hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Milas Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) Başkanı Mehmet Kırkık'ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan yetki belgesi töreninin ardından sohbet ve kaynaşma kahvaltısı hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu. - MUĞLA

Milas, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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