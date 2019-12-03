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Emlâkçılar Derneği açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Emlakçılar Derneği açıldı.

03.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:25Emlâkçılar Derneği açıldı
'nın ilçesinde Emlakçılar Derneği açıldı.

Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün iştiraki ile Emlakçılar Derneği açıldı. Dernek Başkanı Nesrin Kazan, "Emlakçılar Derneği, emlak müşavirliği ve emlak alım satım alanında çalışan kişiler arasındaki birlikteliği arttırmak, çalışanların mesleki ve sosyal haklarını korumayı hedefliyor. İlçede mesleki kriterlere uymayan emlak faaliyetlerini engelleyerek, bu alanda bir tedbir getirecek olan Emlakçılar Derneği, emlak alım ve satımlarında hem alıcı ve satıcıyı ve aracı kurum ve kişilerin haklarını korumaya yönelik çalışmalar yapacak. Emlak müşavirliğinin topum içindeki değerini arttıracak dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, AK Parti, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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