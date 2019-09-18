Emma Filmi

Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. Yakın arkadaşı Bay Knightley’nin tüm uyarılarını görmezden gelerek vesayeti altındaki Harriet Smith’e uygun bir eş ayarlamaya kalkınca, özenle yaptığı planlar ortaya çıkar ve hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalır. Yönetmen :
Autumn de WildeSenaryo:
Eleanor Catton, Jane AustenOyuncular:
Anya Taylor-Joy, Callum Turner, Chloe Pirrie, Bill Nighy, Mia Goth, Josh O'Connor, Miranda Hart, Johnny Flynn, Gemma Whelan, Rupert Graves, Tanya Reynolds, Amber Anderson, Jill Buchanan, Oliver
Smiles, Rose Shalloo, Aisling Turner, Isabella Lily Mai Gibbs, Vanessa M. OwenFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
EmmaYapımcı Firma:
Working Title FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
24.04.2020 Emma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.