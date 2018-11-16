Emmy'e Aday Gösterilen Tolga Sarıtaş Kimdir? Tolga Sarıtaş Kaç Yaşındadır?

Söz Dizisinin Karizmatik Askeri Tolga Sarıtaş Emmy Ödüllerinde Aday Gösterildi. Peki, Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Rol aldığı dizi ve filmler nelerdir? Tolga Sarıtaş hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan başarılı oyuncu, Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yönellti. Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmedi ve müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.

MUHTEŞEM YÜZYIL'DAKİ CİHANGİR KARAKTERİYLE MEST ETTİ

Birkaç dizi ve filminde yer almasının ardından . Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile tanınan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.

BAŞARISI ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

Günümüzde ise, Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiren karizmatik oyuncu, 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşecek ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarışacak.