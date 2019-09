Emmy'nin kazananı Game of Thrones

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Game of Thrones dördüncü kez en iyi drama ödülünü alırken, Fleabag ve Çernobil de ödül kazanan yapımlar oldu.Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyada milyonlarca hayranı olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi en iyi drama dalında dördüncü kez ödül aldı. Sekinci sezonu biten dizi toplamda 57 Emmy kazanmış oldu.



Yaklaşık sekiz yıl boyunca izlenme rekorları kıran Game of Thrones, geçen Mayıs ayında sona eren sekizinci ve son sezonunda bir çok hayranını hayal kırıklığına uğratmış, dizinin bazı hayranları son sezonun yeniden çekilmesini istemişti.



İngiliz yapımı BBC'de yayınlanan kara mizah dizisi Fleabag komedi dalında en iyi dizi, aktris, yönetmen ve senaryo ödüllerini topladı.



Dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Phoebe Waller-Bridge "Fleabag Edinburgh festivalinde tek kişilik bir gösteri olarak başlamıştı. Buraya kadarki yolculuk kesinlikle çılgıncaydı" dedi.



HBO dizileri kazandı



Game of Thrones dizisi yapımcısı HBO'ya toplam 12 Emmy Ödülü getirirken, HBO'nun diğer dizisi Çernobil 10 ödül topladı. HBO dizileri yapım şirketine toplamda 34 ödül getirdi. Netflix dizileri toplamda 27 ödül kazandı.





Kaynak: Deutsche Welle