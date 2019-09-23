Haberler » Magazin » Haber

Emmy Ödülleri gecesinde Kardashian ve Jenner rüzgarı esti

Kim Kardashian ve Kendall Jenner, Emmy Ödülleri gecesine kıyafetleriyle damga vurdu.

23.09.2019 17:47

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı kırmızı halıya ise Kendall Jenner ve Kim Kardashian şıklıklarıyla damga vurdu.

GECEDE KARDASHİAN RÜZGARI ESTİ

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Emmy Ödülleri'nde tören öncesi ünlüler kırmızı halıda yürüdü.Kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışında ise Kendall Jenner ve Kim Kardashian kardeşler kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Emmy Ödülleri gecesinde Kardashian ve Jenner rüzgarı esti

Kendall Jenner, Kim Kardashian, TV, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
19:10 Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı
18:05 Sarı Humma hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
18:01 Madonna Portekiz'deki 6 milyon sterlinlik sarayından ayrılıyor!
17:47 Emmy Ödülleri gecesinde Kardashian ve Jenner rüzgarı esti
17:12 Nazilli'de süslü kadınlar bisiklet turu düzenledi
16:16 Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı, yapımcı Altuğ Gültan evlendi!
16:00 Dilek'in eşinden gelen mesaj tartışmaya son noktayı koydu!