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Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer, Türkiye'ye döndü. Havalimanında görüntülenen Bilginer, "Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması beni çok mutlu etti" dedi.

27.11.2019 08:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:25

Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü alan Haluk Bilginer, 'a döndü. Haluk Bilginer'i İstanbul Havalimanı'nda İGA Yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarını geri çevirmeyen Bilginer, teker teker soruları yanıtlayarak duygularını anlattı.

"DEMEK Kİ BÖYLE BİR ENERJİYE İHTİYAÇ VARMIŞ"

New York dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Bilginer, "Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun. Şimdi o ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma tabi mutluluk vesilesi ama, asıl beni mutlu eden şey 'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" dedi.

"BAŞARI İŞİN KALİTESİ VE KAÇ YIL DAYANACAĞIYLA İLGİLİDİR"

Bilginer bir gazetecinin "Popülerlik sizce başarı mıdır?" sorusu üzerine"Hayır popülerlik başarı değildir. Başarı işin kalitesi ve kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir yıl sonra unutuluyorsa başarılı değildir. 20 yıl sonra tekrar izleniyorsa çok başarılıdır" yanıtını verdi.

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Emmy Ödülleri'nde

Haluk Bilginer, İstanbul, Türkiye, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (12)
KEREM:adamın dıbı sevıoruz senı buyuk sanatcımız
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3 0
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ŞAHSİ:Sen mükemmel bir detaysın Haluk Bilginer. .
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5 0
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KRALEX:DEMEKKİ EMYY ÖDÜLÜ DANDIK BISEYMISS BU ALDIGINA GOREEE
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1 21
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PERİ:senin yorumun daha dandik o zaman sen almalıydın ödülü neyse seneye aday olabilirsen kesin sen alırsın
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3 0
ŞAHSİYET MESELESİ:Tebrikler Üstad. . .
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2 0
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CANIMSIN:En son sanırım Sertap Erener eurovision''u kazandığında böyle gururlanmıştım, gözlerim dolmuştu. Şimdi de siz Haluk Bilginer, gururumsunuz. Tebrikler büyük usta.
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5 1
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KARA KARTAL:Ülkenin gururu be gururu
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25HALODAY:helal olsun. . . Ülkesine sövmeden, Ermenileri övmeden. . . . tertemiz bir başarı
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ABDURREZZAK:Bugünlerde almış olduğumuz en mükemmel ve sevindirici haber. Uzun zamandır böyle bir habere mahrum kalmışız. Çok teşekkürler Haluk BİLGİNER. Saygılarımla.
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