20 Kasım 2018, 10:05
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Emmy Ödülleri'nde Tuba Büyüküstün Rüzgarı! Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda büyük ilgi topladı. Geceye "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün, kıyafetiyle geceye damga vurdu.

Emmy Ödülleri'nde "En İyi Dizi" kategorisinde finalde yarışan Cesur Ve Güzel'in oyuncularından Tuba Büyüküstün de törende yerini aldı. Güzel oyuncu geceye katıldığı kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KULLANICILAR ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Büyüküstün, siyah askılı ve ilginç göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damga vurdu. Güzel oyuncunun kıyafeti, sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar Büyüküstün'e övgüler yağdırdı.

"İKİNCİ DENEYİMİM"

Rol aldığı "Cesur ve Güzel" dizisi "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün, daha önce de "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildiğini ve bu heyecanı ikinci defa deneyimlediğini dile getirdi.

"SADECE BURADA OLMAK YETERLİ"

Büyüküstün, "Burada olmak her zaman çok keyifli. Emmy International ailesi diyorum ben artık. Gerçekten çok sıcaklar, çok misafirperverler. Sadece burada olmak yeterli.

Cesur ve Güzel,Tuba Büyüküstün
20 Kasım 2018 Salı 10:05



YORUMLAR (16)
PROF: Oyunculuğu kötü, bu kadın bir Adanalı İdil iki. Oyunculuk çocuk tiyatrosu falan seviyesinde.
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G: kendi çektiği diziler dahil dizi seyretmediğini dile getiren kadının emmy de ne işi varmış. . kaldı ki ifadesiz yüz mimikleri ile oyuncu bile değil kendisi. . güzel kadın sadece. . .
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FUAT ERDOĞAN: TUBA HANIMIN SİMETRİK DEKOLTESİ VE GÜLÜŞÜ MUHTEŞEM GÖRÜNÜYOR. AYAKLARA BAKMAK DÜŞMANLARIN İŞİ BİZ DOSTLARIN DEĞİL.
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1 2
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KEMAL : ARAŞTIRIN kek ve apaçi kro
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3 1
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BHR: BU KIYAFETİN NEYINI BEGENDINIZ GERÇEKTEN İĞRENÇ OTESİ ZEVKSİZ
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15 3
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