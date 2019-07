Emmy Ödülleri'nin tahtına Game of Thrones oturdu: 'GOT' 32 adaylıkla rekor kırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'televizyonun Oscar Ödülleri' olarak kabul edilen Emmy'de, Game of Thrones (GOT) dizisi 32 adaylıkla bir yılda en çok ödüle aday olma rekorunu kırdı. GOT, Emmy Ödülleri'nin en prestijlilerinden kabul edilen "En İyi Drama"yı bugüne kadar 3 kez kazandı.Bu yıl finalini yapan GOT'u ekranlara getiren HBO kanalı ise tüm dizilerinden toplamda 137 Emmy Ödülleri adaylığı çıkardı. İnternet üzerinden içerik sunan Netflix, HBO'nun arkasından 117 adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Netflix geçen yıl HBO'nun önünde en çok Emmy adaylığı çıkaran platform olmuştu.