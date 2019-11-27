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Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi Haluk Bilginer: "Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum"İSTANBUL - İSTANBULNew York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer, Türkiye'ye döndü.

27.11.2019 08:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:24
Emmy Ödüllü Haluk Bilginer 'a geldi
Haluk Bilginer: "Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum"
İSTANBUL - İSTANBULNew York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer, 'ye döndü.
Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü alan Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü. Haluk Bilginer'i İstanbul Havalimanı'nda İGA Yetkilileri çiçeklerle karşıladı.
"Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum"
New York dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Bilginer," Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun. Şimdi o ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma tabi mutluluk vesilesi ama, asıl beni mutlu eden şey Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim." dedi
Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Haluk Bilginer, İstanbul, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


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