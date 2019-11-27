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Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı Haluk Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

27.11.2019 08:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:36Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı Haluk Bilginer, Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılayan tiyatro ve sinema sanatçısı Bilginer, "Ödülü kazanmış olmam kendi adıma mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanmasıdır. Bu beni çok mutlu etti gerçekten" diye konuştu.

New York'ta düzenlenen törenle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer, THY'nin tarifeli uçağıyla 06.30 sıralarında İstanbul'a geldi. 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle ödülü kazanan Bilginer'e dizinin yapımcısı, yönetmeni ve ekibi eşlik etti. Usta oyuncu İstanbul Havalimanı'ndaki görevliler tarafından uçağın kapısında çiçeklerle karşılandı.

Burada kendisini bekleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Bilginer,  yaptığı açıklamada "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması.  Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamanın ardından beraberindeki dizi ekibi ile pasaport işlemlerini yaptıran Haluk Bilginer'e yolcular ve havalimanı çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Bilginer'i zaman zaman alkışlayan yolcular, "Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bagajlarını alan Bilginer, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Haluk Bilgnier,  "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülmüş ve ödülünü düzenlenen törenle almıştı. Sanatçı, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'dan Raphael Logam ve Almanya'dan Jannis Niewöhner ile birlikte finale kalmıştı.


- İstanbul

Haluk Bilginer, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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